Deze nieuwe haagplant is de ideale blikvanger in de tuin

Hij lijkt misschien sterk op een buxus, maar de Bloombux is eigenlijk een bijzondere dwergrhododendron.

Het grote verschil met de buxus is de uitbundige bloei in mei en juni. Dan verschijnen er bladeren van zo’n 8 centimeter groot in de kleuren pink en magenta.

In tegenstelling tot de buxus, die heel vatbaar is voor ziektes en schimmels, is de Bloombux bovendien ongevoelig voor buxusmot of -schimmel.

Bloei

Bloombux is een compacte en stevige tuinplant die maximaal 70 cm hoog wordt Hij zit vol met smalle, frisgroene blaadjes en je kunt ‘m in haast elk gewenste vorm snoeien. Van bol tot kegel tot rechthoekig.

En goed nieuws voor wie graag vlinders en hommels in de tuin heeft: de bloemen van de Bloombux zitten vol nectar.

Makkelijk

Je hebt geen groene vingers nodig voor de ijzersterke Bloombux en je kunt ‘m op elk moment van het jaar in de tuin planten als haag of in een pot.

Snoeien is niet nodig, tenzij je de plant in model wil knippen. Maar zelfs dan hoef je dat maar een keer per jaar te doen want de plant behoudt zijn vorm goed omdat het een trage groeier is. De beste periode om te snoeien is vlak na de bloei (eind juni).

Doordat de plant winterhard is (tot -24 graden) is, geniet je ook tijdens de wintermaanden van de frisgroene uitstraling. Ideaal!