Minder alcohol drinken wordt makkelijk met deze 5 tips

Een wijntje of drie op het terras, een koeltas vol met bier mee naar het strand, een zomerborrel die niet compleet is zonder de halve cocktailkaart uitgeprobeerd te hebben... Zeker nu we de zomer in ons bol hebben, gaat de alcohol er bij velen nog makkelijker in dan normaal. Even de rem erop? Dat gaat een stuk eenvoudiger met deze tips!

In de zomer smaakt de wijn altijd nét wat lekkerder. Ⓒ Getty Images/Johner RF