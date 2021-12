Fijne vakanties en veel familiegeluk: dit waren voor lezers de hoogtepunten van 2021

Mooi om te lezen dat 2021 veel lezers bijzondere momenten heeft gebracht!

Krijn Schoonderwoerd mailt dat hij afgelopen jaar maar liefst 56 kilo is afgevallen. „Met vallen en opstaan ben ik van 136 kilo naar 80 kilo gegaan”, schrijft hij. Bijzonder is dat corona de voornaamste aanleiding is geweest voor zijn wens om gewicht te verliezen. „In het ziekenhuis zitten ze niet op zwaarlijvige mensen te wachten. Mocht ik het virus oplopen, dan wil ik niet dat het mijn eigen schuld is geweest.”

Marga Beemsterboers grote geluksmoment was toen haar dochter Suzanne een boek uitbracht over meer (financiële) vrijheid. „Leuk om het proces van het schrijven en uitbrengen van een boek van dichtbij mee te maken en het boek ook in de winkels te zien liggen. Ik ben een trotse moeder!”

We lezen veel emotionele berichten over familiegeluk. Zo schrijft Wout van Horst dat de geboorte van zijn eerste kleinkind een moment is om voor altijd te koesteren, vooral omdat zijn dochter lang naar een baby heeft verlangd. „Dat het uiteindelijk is gelukt, was voor mij en mijn vrouw een bijzondere verrassing.”

Kampeervakantie

In september zijn we met de caravan voor vier weken naar Zuid-Frankrijk gereisd. We hebben een fijne tijd gehad op een camping in een bomentuin. Veel gewandeld en mooie plaatsen bezocht.

Marijke van Beers

Stamhouder

Niets heeft mij gelukkiger gemaakt dan de geboorte van mijn vijfde kleinkind. Op 10 september is Sepp geboren. Bijzonder: hij is de enige stamhouder in de familie

Van der Geijs. Bedankt Sepp, voor alle liefde tot nu toe!

Marien van der Geijs

Tweede kans

Mijn echtgenoot moest in juni worden opgenomen met borstkasklachten. Zijn kransslagader bleek zo goed als dicht te zitten; het scheelde een haartje. Het voelt alsof hij een tweede kans heeft gekregen. Soms is er iets ergs voor nodig voordat je de echte waarde van het leven inziet.

P. van Neck

Droombaan

Ik heb dit jaar, na een pittige opleiding, mijn droombaan gevonden! Ik werk nu als onderwijsassistent op een fijne school met leuke collega’s. Echt een cadeau omdat ik afgelopen jaar 50 jaar ben geworden.

P. Vrieling

Dagje Texel

Met vrienden ben ik een dagje naar Texel geweest. Daar hebben we onder meer heerlijk gefietst, op een terrasje gezeten en van het mooie weer genoten. Meer heeft een mens toch niet nodig?

Lenie van Leeuwen

