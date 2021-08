Dit kun je doen om marmertegels in de douche minder glad te maken

Glad marmer

Tine Dols-van Wingerden: „Mijn douche is betegeld met marmertegels. Nu wordt de vloer glad. Waarmee kan ik dat verhelpen? Aan de onderkant van de muur worden de voegen wat zwart, wat kan ik daarvoor gebruiken? Voorheen gebruikte ik vloeibare groene zeep.”

Zamarra: In de badkamer is het veiliger om marmer te behandelen met een antislipmiddel, bijvoorbeeld Lithofin anti-slip. Zwarte voegen duidt op schimmel. Deze kunt u behandelen met pure waterstofperoxide of een oplossing van water met chloorbleekmiddel. Opbrengen, even laten inwerken en wegpoetsen. Goed naspoelen met schoon water. Dit is niet schadelijk voor het marmer.

