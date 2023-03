Premium Het beste van De Telegraaf

Check-in Genderneutrale uniformen in het vliegtuig? Dit vinden onze lezers

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/lifestyle de mening van lezers. Deze keer: KLM overweegt genderneutrale uniformen. Is dat een goed idee?