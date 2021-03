Lezersvraag: hoe was ik mijn blinds?

Tanja Holthuis: „Ik zou willen weten hoe ik mijn blinds kan wassen. Ik heb die met touwtjes en plastic railtje erin, aan de bovenkant zit een hechtstrip. Ze zijn op maat gemaakt, van redelijk dure stof, daarom durf ik niet de gok te nemen het eventueel fout te doen.”

Zamarra: „Het is lastig om advies op maat te geven, omdat de stof bepaalt of de vouwgordijnen gewassen mogen worden. Veel blinds mogen alleen chemisch gereinigd worden, dat staat op het wasvoorschrift of is bij de dealer na te vragen. Als de vouwgordijnen wel gewassen mogen worden, dan moet dat altijd met de grootste voorzichtigheid gebeuren, dus op de hand (bij voorkeur in bad) met een fijnwasmiddel. Niet boenen of wringen, maar kort laten weken, goed uitspoelen en vochtig ophangen.”

