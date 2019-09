Lezersreis: kids los in Dubai

Waterrijk vertier

Als gast van Hotel Atlantis the Palm ervaart u al het comfort waar Dubai om bekend staat, maar waant u zich ook in een aquatisch sprookje. Het imposante complex op een kunstmatig eiland herbergt het grootste aquarium van het Midden-Oosten, een privéstrand en waterpark. Zwemmen tussen de dolfijnen behoort ook tot de mogelijkheden.

Lost Chambers Aquarium

Leerzaam, avontuurlijk en verrassend is het spectaculaire Lost Chambers Aquarium. Bewonder meer dan 65.000 vissen, ontrafel de geheimen van de verzonken stad Atlantis of aanschouw hoe duikers de haaien voeren. Ga duiken of snorkelen in de sprookjesachtige Ambassador Lagoon of neem een kijkje achter de schermen bij de medewerkers.

Aquaventure Waterpark

Met een oppervlakte van 17 hectare kunnen we dit waterpark gerust een speelparadijs noemen. Maar liefst 30 waterglijbanen overtreffen ze de stoutste droom van iedere waterrat op zoek naar een adrenalinekick! Speciaal voor de kids is er Splashers Island, maar kunt u ook met het hele gezin plaatsnemen in een bandje en zich mee laten voeren door de 2,3 kilometer lange Rapids River. Gegarandeerde waterpret voor het hele gezin!

Prijs

Vanaf €1995 p.p. (o.b.v. 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar)

Optionele activiteiten

• IMG Worlds of Adventure, ’s werelds grootste indoor themapark

• Dubai Parks & Resorts met o.a. Bollywood Park, Motiongate & Legoland

• Kidzania @ Dubai Mall

Inbegrepen

· KLM-vliegreis

· Privétransfers naar hotel v.v.

· 5 hotelovernachtingen in een ‘Imperial Club Queen Room’, incl. ontbijt

· Toegang Lost Chambers Aquarium & Aquaventure Waterpark

Reisdata

· 13 t/m 18 oktober,

· 18 t/m 23 november en

· 12 t/m 17december 2019

Andere reisdata, reisduur of kamer-types zijn op aanvraag te boeken.

Reserveren

Bel 073-7074343 of mail naar holidays@experiencetravel.nl