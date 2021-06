Ga je op vakantie? Deze huishoudklusjes móet je echt even doen voor je vertrekt

Eet de koelkast leeg en maak hem schoon met een sopje van water en zilversoda. Soda desinfecteert en zorgt ervoor dat er gedurende de vakantie geen nare schimmels of bacteriën in de koelkast kunnen nestelen.

Verschoon alle bedden voor vertrek: zo voorkomt u dat huismijten zich vermeerderen in uw transpiratievocht en huidschilfers tussen het beddengoed. Was de wasmand zoveel mogelijk leeg om de groei van schimmels en bacteriën tegen te gaan. Daarbij het is ook fijn als u met koffers vol vakantiewas terugkomt.

Stinkt de badkamer vaak naar rotte eieren als u terugkomt van vakantie? Dat is te voorkomen door een laagje zonnebloemolie in het putje te gooien. De olie voorkomt dat het water verdampt en het putje droog komt te staan, met rioollucht als gevolg.

Klusjes vlak voor vertrek: broodtrommel nakijken, vaatwasser aanzetten, vuilnisbak verschonen en met een sopje schoonmaken, stekkers van apparaten uit het stopcontact trekken.

