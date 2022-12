Tip van Zamarra: zo maak je een keukenblad (van Fenix NTM) het beste schoon

Marijke: „Ik heb een keukenblad van Fenix NTM. Volgens de leverancier kun je dat mooi houden met wondersponsjes. Nu zie ik toch steeds meer kringen en strepen verschijnen.”

Zamarra: Zulke matte oppervlakken nemen na verloop van tijd toch vuil op omdat het een beetje ruw is. Om de oorspronkelijke kleur terug te krijgen, spuit u het hele aanrecht in met een ontvettende keukenreiniger en poetst u dit in het oppervlak met een natte microvezeldoek. Daarna schoonmaken met water en drogen met een schone doek. Spuit het hele blad met een ontkalkende reiniger in en herhaal. Maak dan het hele oppervlak met een natte wonderspons schoon en spoel na met schoon water.

Bekijk ook: 5 x dit moet je weten over het onderhouden van een hoogglans keuken

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl