Op deze plekken spenderen we het Paasweekend dit jaar

Het lange weekend is een prima reden voor veel mensen om wat langer op pad te gaan, blijkt uit een onderzoekje van Booking.com. De meest populaire bestemming tijdens dit paasweekend is Parijs, gevolgd door Antwerpen en Londen.

Lang niet iedereen voelt de behoefte om de grens over te gaan. Amsterdam en Maastricht mogen zich opmaken voor extra toeristen dit weekend, zij staan respectievelijk op plek vier en vijf. Berlijn, Rotterdam en Rome staan daarboven en de lijst wordt afgesloten door Barcelona en Gent.

Dit kun je ondernemen

De romantici hebben ongetwijfeld een tripje naar Parijs geboekt: dat is één van de meest romantische steden van Europa. Wie kiest voor Antwerpen kan de wijk ’t Eilandje niet overslaan, één van de hipste wijken van Europa. Heb je een reisje naar Londen op de planning staan? Dan is Shoreditch de wijk om je Paasweekend door te brengen.

Kies je ervoor om in onze hoofdstad te vertoeven, dan is er genoeg te doen voor weinig. Collega Reza Bakthali keek of je Amsterdam goedkoop kunt bezoeken en stippelde de hoogtepunten uit. Ga je naar Maastricht, dan kun je een warm welkom verwachten. Het is één van de meest gastvrije steden van ons land.

Buitenlandse toeristen

Volgens het onderzoek gaan we vooral op pad om ons beter te voelen, een stedentripje verbetert volgens 61 procent van de ondervraagden het humeur. Nu het weer kan, kiezen we daarom voor een lekker weekendje buiten eigen stads- of landsgrenzen.

Wie thuis blijft, kan volgens hetzelfde onderzoek vooral Duitsers in de stad verwachten. Ook komen er volgens data van de website Engelsen, Fransen en Duitsers naar ons land om nieuwe plekken te ontdekken.

Er is nog meer goed nieuws: we kunnen dit weekend van een zonnetje genieten. De wind draait naar het oosten, wat zorgt voor zacht en droog weer. Het wordt zo’n 15 tot 19 graden, weet WeerOnline.

Bekijk ook: Dit zijn de meest groene steden ter wereld