Ⓒ Foto’s Corné van der Stelt

Lang was het: prachtige stem, goede muziek, spelen voor 60 man. Zelfs toen hij in ’Voetbal inside’ wekelijks met z’n kop op de buis kwam, zagen ze hem in de muziekwereld niet staan. Eindelijk zitten de zalen vol en heeft hij een heuse hit. En Danny Vera? Hij blijft Danny Vera. „Niemand vertelt mij wat ik moet doen.”