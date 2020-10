Kookboek getest: Fastfood, maar dan gezond

De namen Sandra Bekkari en Pascale Naessens zijn in mijn hoofd aan elkaar gekoppeld. Ze zijn nu eenmaal allebei koningin van de gezonde kookboeken. Maar dat je hen niet over één kam mag scheren, bewijst dit recept: aardappelen. Ze mogen van Bekkari.

En niet eentje, maar twee. Het is ook een recept dat aan alles beantwoordt waar dit kookboek voor staat: simpel, snel en gezond. Bomvol groente: prei, erwtjes, broccoli en rode ui. Afgewerkt met wat kalfsgehakt. Niet te veel, niet te weinig.

Slecht kan dit niet zijn, dat weet je gewoon. We hebben smakelijk gegeten. Op het recept valt niets aan te merken. Onze dochter van tien maakte het, met verve.

Het is ook een schotel die je perfect van te voren maakt, ideaal voor na een werkdag. Waarom dit dan geen vijf sterren krijgt? Bekkari had wel even over het muurtje mogen kijken bij Naessens. Het klinkt misschien vreemd, maar de aardappelen hoefden niet. Ze gaven een zekere bloemigheid aan het gerecht, die voor mij gerust kan uitblijven.

Deze schotel komt zeker nog op tafel, maar de patatjes laten we weg. Het zal net zo lekker zijn.

Ovenschotel

Ingrediënten:

1 broccoli in roosjes

2 aardappelen in stukjes

nootmuskaat

1 rode ui fijngehakt

1 teen knoflook fijngehakt

250 g kalfsgehakt

1 preistengel in dunne ringen,

2 kopjes (diepvries)erwtjes

60 g gratinkaas

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Stoom de broccoli en de stukjes aardappel gaar en pureer grof met een scheut olijfolie, peper, zout en nootmuskaat.

Stoof ondertussen de rode ui en de knoflook aan in olijfolie, voeg het gehakt toe en bak rul.

Voeg de prei toe, kruid met nootmuskaat, peper en een snufje zout. Voeg de erwtjes toe en stoof mee.

Doe de broccolipuree in een ovenschotel. Leg daarop het mengsel van prei, gehakt en erwtjes en werk af met de gratinkaas.

Plaats 5 à 10 minuten in de oven tot het gerecht een goudbruin korstje krijgt.