Deense onderzoekers: ’Eten in stilte beter voor je gezondheid’

Onderzoekers van de Universiteit van Aarhus in Denemarken hebben een studie gedaan naar de voedingskeuzen die we maken als we naar muziek luisteren. Ook is gekeken of en welk effect verschillende muziekstijlen hebben.

De wetenschappers bestudeerden het gedrag van verschillende groepen mensen: de ene groep luisterde naar langzame muziek, de andere groep naar snelle, minder harmonieuze muziek en een groep naar droevig melodramatische klanken.

Afleiding

In het internationale wetenschappelijke tijdschrift Appetite onthullen de onderzoekers dat de mensen die naar langzame muziek luisterden, eerder geneigd waren om voor een gezonde maaltijd te kiezen. Een mogelijke verklaring is dat deze mensen niet al te veel afgeleid raakten of negatieve emoties ervoeren waardoor ze beter in staat waren om gezondere keuzes te maken.

Uit een soortgelijk onderzoek uit 2013 van de Universiteit van Birmingham kon een soortgelijke conclusie worden getrokken. Wetenschappers keken naar het effect van omgevingsgeluiden (zoals van de tv) op het effect op mensen. Wat blijkt: we eten niet alleen meer op dát specifieke moment (omdat we afgeleid zijn), maar ook bij de eerstvolgende maaltijd.

Balans

Dat komt vermoedelijk doordat we ons bij de keuzes die we maken vaak zonder dat we het doorhebben laten leiden door hoe we ons gedroegen in de meest recente situatie daarvoor. Zo zorgen we er onbewust voor dat ons eetpatroon in balans blijft.

Experts zeggen daarom dat het beter is om helemaal geen geluid op de achtergrond te hebben wanneer we eten. Zonder muziek zijn we minder afgeleid waardoor we minder eten en gezondere keuzes maken, zo stellen zij.