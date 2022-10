Onderzoek: zoveel tijd spenderen we aan onze looks

Honderden onderzoekers hebben onder ruim 93.000 mensen uit 93 verschillende landen onderzocht hoe belangrijk het uiterlijk is voor deze mensen en hoelang ze ermee bezig zijn. Het team van onderzoekers werd geleid door de Poolse psycholoog Marta Kowal, verbonden aan de Universiteit van Wrocław.

Om helder te hebben wat we wereldwijd doen om zo aantrekkelijk mogelijk voor de dag te komen (en hoelang), moest eerst gedefinieerd worden wat Kowal en haar mede-onderzoekers daaronder verstaan. Bij het analyseren van de gegevens is er daarom gekeken of en hoelang men bezig is met het aanbrengen van make-up, het kammen van het haar, bewust nadenken over kleding, lichaamshygiëne, maar ook sporten en/of het volgen een dieet dat niet zozeer wordt gevolgd om gezondheidsredenen.

Psychology Today schrijft over de onderzoeksresultaten. Opvallend is dat 99% van de mensen wereldwijd meer dan tien minuten per dag bezig is met het verfraaien van het uiterlijk. Misschien wel nog opvallender: gemiddeld zijn vouwen wereldwijd vier uur per dag bezig met hun uiterlijk, 23 minuten langer dan mannen, zo valt er te lezen.

De vijf landen waar de mensen de meeste tijd besteden aan hun voorkomen zijn Tunesië, Thailand, Ghana, Marokko en Nigeria. In Nepal, Zwitserland, Finland, Denemarken en Noorwegen besteden ze er wat betreft tijd minder aandacht aan.

Social media

Wat maakt nou dat er in bepaalde landen meer of minder tijd wordt besteedt aan het uiterlijk? Volgens Kowal en haar zegt de tijd die men op sociale media doorbrengt iets over de tijd die men aan het uiterlijk besteedt. (Wie heel actief is op sociale media, is sneller geneigd om veel aandacht te besteden aan het uiterlijk.)

Ook zou het uitmaken of men een relatie heeft of niet. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat mensen die aan het daten zijn, de meeste tijd besteden aan zichzelf fysiek zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De mensen die een lange vaste relatie hebben of getrouwd zijn, lijken minder tijd te besteden aan hun uiterlijk.

Leeftijd

Bovendien blijkt volgens Kowal en de onderzoekers: de mensen van middelbare leeftijd zijn het minst geneigd lang bezig te zijn met hun uiterlijk.