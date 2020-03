Erik Scherder: ’Pandemie extra aanleiding om in beweging te komen’

Ⓒ Andreas Terlaak

Zijn studenten omschrijven hem als de leukste professor van Nederland. Schier onvermoeibaar en bijzonder mediageniek – aanstaande donderdag is de laatste aflevering van zijn EO-programma over angsten te zien – houdt Erik Scherder vast aan zijn missie: meer bewegen. Juist nu, in tijden van corona, hamert hij op het belang van een gezonde levensstijl. „Laten we, oud en jong, actief aan de slag gaan om onze weerstand te verhogen.”