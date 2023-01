Deze truc bespaart je tijd als je een ovenschotel met aardappelpuree wil maken

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Een ovenschotel met aardappelpuree is typisch zo’n gerecht waar wij op een koude dag blij van worden. Maar het bereiden ervan kan best wat tijd kosten. Met deze culinaire lifehack is dat verleden tijd