Een echte of plastic kerstboom: ’Het mooie van de boom blijft toch de versiering’

In menig huiskamer staat de kerstboom al te pronken. Reden om eens te peilen welke soort boom uw voorkeur heeft.

Cora Verheugd die haar kerstboom al sinds begin november heeft staan, koos voor het eerst een kunstboom. En dat terwijl ze altijd fel tegenstander van plastic was. „Via Marktplaats een plastic boom gekocht. Goedkoop, voor het geval hij niet zou bevallen. Nou, ik ben om!” schrijft ze. „Mooie boom en geen last meer van naalden op de grond.”

Els van den Bulck twijfelt nog, maar neigt naar een echte kerstboom. „Het heeft ook wel wat: een boom uitzoeken, in de auto proppen en een stukje van de stam afzagen zodat-ie recht in de standaard staat.”

Veel lezers maken een milieubewuste keuze. Luuk Nobelen en Fred en Alma Neervoort hebben al vijf jaar een houten exemplaar. „Duurzaam en heel makkelijk weer op te bergen!”

Willem Vizee die van een echte boom maar een kunstboom is overgestapt, mailt: „Laten we wel wezen: het mooie van een kerstboom blijft toch de versiering. Wij tuigen ’m altijd gezellig met z’n allen op zodat we er ook samen van kunnen genieten.”

Rommel

Elk jaar liggen de gehele openbare ruimte en de lift van het appartementencomplex waarin wij wonen, na de feestdagen vol met naalden van echte kerstbomen. Daarom gaan wij voor plastic.

Willem Tates

Kaarsjes

Een echte boom, natuurlijk! En nog altijd met echte kaarsjes. Ruikt heerlijk in huis.

Alie Jongbloed

Goedkoper

Wij hebben al 37 jaar een nepboom. Na vijftien jaar hebben we de eerste verruild voor een mooiere die net echt lijkt. Geweldig! Goedkoop en geen naalden meer in huis.

Johannes Huizenga

Dilemma

Na 15 jaar een kunstkerstboom nu alweer zo'n tien jaar een echte boom. Maar bijna elk jaar vragen we ons af: doen we een echte of nep? Maar waar laat ik de kunstboom de rest van het jaar?

Els van den Bulck

Duurzaam

Ik heb al twaalf jaar dezelfde kunststof kerstboom. Aangeschaft voor het leven en dat lukt voorlopig aardig. Met zo’n levensduur lijkt het me beter voor het milieu dan elk jaar een nieuwe. Bovendien vind ik dat er te veel bomen worden gekapt, in Nederland en daarbuiten.

Luuk Nobelen