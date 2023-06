Dit is precies het verschil tussen witbier en weizen

We nemen in de zomer vaker een troebel witbiertje, heerlijk licht en kruidig, maar steevast geserveerd met dat citroentje. Die hoort er eigenlijk helemaal niet in! Dat onthult Simon Fokkema tijdens een bezoek aan zijn bierproeflokaal In de Wildeman. Gevestigd in hartje Amsterdam, vlak bij de Nieuwezijds Kolk.

Het voelt een beetje alsof je terug in de tijd gaat als je het pand binnenstapt; een typisch bruin café met gestapelde biervaten achterin, aan de muren oude prenten en biergerelateerde parafernalia. „Dit monumentale pand bestaat al sinds 1690, er zat destijds een destilleerderij in”, vertelt de eigenaar van het café-proeflokaal. Hier wordt geen bier ’getankt’ door toeristen, maar genoten en geproefd. „We hebben 18 bieren van de tap en meer dan 250 bieren op fles”, vertelt Fokkema trots.

Waaronder een selectie witbier en weizen. „Het zijn twee verschillende dranken. Witbier is Belgisch, maar wordt ook gebrouwen in Nederland. Weizen komt uit Duitsland, Beieren om precies te zijn. Ze hebben wel overeenkomsten. Bier wordt gemaakt van granen waarbij vaak gerst wordt gebruikt. Witbier en weizen worden echter van tarwe gemaakt. Dit graan levert een friszure smaak en een zacht, romig mondgevoel op.”

De verschillen zitten ’m in twee dingen. Belgisch witbier wordt met kruiden op smaak gebracht. Dat is bij weizen verboden vanwege het Reinheitsgebot, een geheel van regels dat teruggaat tot de 15e eeuw. „De Duitsers spelen met het gist waardoor je aroma’s van groene appel, banaan en abrikoos krijgt. De Belgen gebruiken kruiden als anijs en koriander om het bier op smaak te brengen. Daarnaast bevat witbier maximaal 50 procent ongemoute tarwe en Duitse weizen minimaal 50 procent gemoute tarwe, dat wil zeggen gekiemd en gedroogd. Die ongemoute tarwe zorgt ervoor dat het bier minder zoet smaakt en makkelijker doordrinkt.”

Weizen is bovendien Duits voor tarwe. Weiß is het Duitse woord voor wit; deze spraakverwarring heeft ervoor gezorgd dat we het brouwsel witbier zijn gaan noemen. Tarwebier had eigenlijk de naam moeten zijn, al klinkt dit niet zo sexy.

Ongefilterd

Fokkema: „Beide biersoorten worden niet gefilterd, hoewel er ook weizen zijn die wel worden gefilterd. Een weizen kan bovendien ook donker van kleur zijn. Dat is puur de keuze van een brouwer. ”

„Toen witbier voor het eerst op de Nederlandse markt kwam, werd dit met dat citroentje gepresenteerd. Sommigen krijgen dat niet meer uit hun hoofd. Het bier zelf is al op smaak, citroen is eigenlijk overbodig.”

Zowels witbier als weizen bevat tarwe in plaats van gerst. Ⓒ EMDE BOAS, MICHAEL VAN

Fokkema schenkt een Belgische Blanche de Namur en een Duitse Weihenstephaner Hefeweissbier in. „Als het goed is, komen dat frisse en kruidige duidelijk in het witbier naar voren.” Vervolgens nemen we een slok van de weizen. Die heeft onmiskenbaar tonen van banaan en is ook wat voller, ronder. Verrukkelijk, maar hij drinkt iets minder makkelijk weg. Dat zou ook zonde zijn, hier moet je de tijd voor nemen!

Schuimkraag

Het glaswerk van witbier is meestal bescheiden, de glazen voor weizen zijn lang, slank en lopen meestal bol op. Fokkema: „Zo blijft die mooie schuimkraag lang staan.” Wanneer hij een weizen uitschenkt, blijft er zowaar een grote toef boven op het glas zitten, bijna ogend als een dessert. In het glas zelf zien we bovendien een wonderlijk verschijnsel; de drank lijkt van binnen te dansen! „Dat is het gistdepot dat nog in de fles zit. Net een lavalamp, haha.”

Witbier en weizen lenen zich overigens ook voor bepaalde gerechten. „Witbier past perfect bij witvis en zeevruchten. De zacht-zure smaak versterkt door de kruiden haalt die zilte smaak op. Weizen drink je traditioneel bij Weisswurst, een geblancheerde worst van kalfsvlees met een pretzel en zoete mosterd. Maar je kunt hem ook bij saté en kruidige Aziatische gerechten drinken.”

Aan u de keuze deze zomer: witbier of weizen? Beide hebben hun eigen unieke charme.