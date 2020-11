Vier tips om je pensioen op een creatieve manier aan te vullen

Hoe staat het met jouw pensioen? Bij veel mensen kan die wel wat aanvulling gebruiken. Dat kun je natuurlijk doen door te sparen of te beleggen, maar er zijn genoeg andere, meer creatieve manieren, zoals deze.

1. Je kunt proberen om het inkomen na je pensioengerechtigde leeftijd je verhogen, je kunt er ook voor zorgen dat je tegen die tijd minder geld nodig hebt. Ga eens kritisch je maandelijkse uitgaven door. Als je minder uitgaven hebt, heb je ook minder inkomsten nodig.

2. Los af op je hypotheek. Ook dit is een manier om de kosten te drukken. Als je een lagere hypotheek hebt tegen de tijd dat je met pensioen gaat of deze zelfs helemaal hebt afgelost, heb je minder pensioen nodig.

3. Zorg voor passief inkomen. Investeer je tijd in iets dat uiteindelijk geld gaat opleveren zonder dat het veel tijd of moeite kost. Dat kan op allerlei manieren. Begin bijvoorbeeld een website waar je advertenties op zet. Verhuur een kamer in huis of – als je meer te besteden hebt – koop een appartement dat je kunt verhuren.

4. Je mag op je pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk stoppen met werken. Als je gezond bent van lijf en leden, wil je misschien door. Ga iets doen wat voelt als vrij zijn. Wandelen met honden, fotograferen. Het levert je wat geld op én je hebt plezier.