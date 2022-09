Veelgemaakte fouten bij het ophangen van kunst, en hoe ze te voorkomen

Te hoog

Dit is waarschijnlijk de meest voorkomende fout die gemaakt wordt op het gebied van kunst toevoegen in huis. Maar ook heel makkelijk op te lossen! Ga een keer je huis door en check of sommige van je kunstwerken niet een paar centimeter lager kunnen worden gehangen. Zorg ervoor dat alles op ooghoogte hangt en dat de lijsten niet te ver boven bijvoorbeeld de bank, de tafel of schouw hangen.

De verkeerde schaal gebruiken

En dan vooral een te klein kunstobject ophangen in een ruimte die duidelijk iets groters nodig heeft. Kijk eerst naar wat de ruimte nodig heeft, voordat je een random maat aan de muur hangt omdat je deze bepaalde afbeelding per se in je interieur wilt verwerken. Een grote lege muur vraagt gewoon om een XXL kunstwerk.

Té gematched

Juist met kunst kun je zo goed uitpakken qua kleur, dus blijf zeker niet vast zitten in het kleurenpatroon van de rest van je interieur. Ga voor iets dat opvalt, iets dat er uit springt!

Zomaar wat doen

Een idee kan in je hoofd totaal anders zijn dan dat het in het echt uitpakt. Ga dus niet zomaar gaatjes in de muren boren totdat je je collage eerst goed hebt uitgestippeld. Leg je lijsten bijvoorbeeld eerst op de grond voor de goede indeling. Maar ook de afbeeldingen in de lijsten moeten met elkaar in contrast zijn, maar toch één geheel vormen.

Niet genoeg variatie

Ook wel het ‘art gallery effect’ genoemd. Als je in verschillende ruimtes steeds dezelfde soort kunst ophangt in steeds dezelfde opstelling dan wordt het geheel saai. Zorg voor genoeg variatie: gebruik verschillende lijsten, verschillende aantallen én verschillende maten.

Overal

Over het algemeen geldt bij het inrichten van je huis dat er altijd een bepaalde mate van contrast moet zitten in je interieur. Dit geldt ook voor het toevoegen van kunst! Laat sommige plekken leeg of vul ze een ander object of accessoire, zodat de andere kunstobjecten extra goed uitkomen.

Verkeerde materiaal

Het is toch een tikkeltje jammer als steeds wanneer iemand nét iets te hard met de deur slaat, je hele gallery meteen scheef hangt. Zorg dat je je goed laat adviseren over wat de beste manier is om je kunst aan de muur te bevestigen. Welke tools kun je het beste kunt gebruiken hangt bijvoorbeeld af van het gewicht, maar ook van de grootte van de kunst.

Alléén de muur gebruiken

Kunst toevoegen doe je niet alleen door je lijsten aan de muur te hangen, maar wissel dit af en toe af door ook wat lijsten tegen de muur aan te laten leunen op bijvoorbeeld een schouw, vensterbank of gewoon op de grond.