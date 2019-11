Recept van de dag: eventjes zuurkool

Maar dat ga ik jullie niet aandoen. Gewoon de zuurkool uitknijpen. Dan is het meeste zout eruit maar de smaak zit er nog in. Niet afspoelen.

Nodig voor twee personen:

•300 gr zuurkool

•30 gr spekjes

•1 uitje gesnipperd

•½ theel kummel

•2 dl appelsap

•400 gr aardappels

•1 dl crème fraîche

•1 theel kappertjes

•1 rookworst

Bereiden:

Je doet de spekjes in de hoge koekenpan. Met een uitje en een beetje kummel. Even aanzetten. Dan de zuurkool erbij. Uitspreiden in de pan, appelsap erbij tot het bijna onderstaat een minuut of tien laten koken. Het sap dik in, af een toe even roeren. Nog wat kardemom erdoor. Waarom? Omdat dat zuurkool heel verteerbaar maakt.

Dan de aardappeltjes koken, kappertjes door de crème fraîche roeren. Rookworst in warm water laten wellen. Zei ik rookworst? Je gaat wel even in de buurt zoeken naar een slager die zelf rookworst maakt, hoop ik. Laatst zei er iemand tegen me dat ze door de reclame enthousiast vega-rookwordt op tafel had gezet. Ik weet nog dat ik vijf jaar geleden aan zo’n proeverij meedeed. Mensen toch, een rookwordt is lekker omdat er vlees inzit. Sommige dingen gaan echt te ver. Rookworst gewoon bij de slager halen en dat is het. Klaar.

Serveer de zuurkool met een aardappel ernaast, opensnijden, schep crème fraîche erin, worst erbij. Beetje mosterd nog, dat vind ik dan lekker