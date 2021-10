Zó bak je het lekkerste brood!

Het leven neemt soms onverwachte wendingen. Het ene moment studeer je sociologie, een paar jaar later bak je vol overgave brood en gebak. Issa Niemeijer-Brown is met bakkerij Gebroeders Niemeijer niet meer weg te denken uit onze hoofdstad. In zijn zaak aan de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam start hij elke ochtend – nou, eigenlijk meer elke nacht – om 03.00 uur met het kneden, snijden en rijzen van het deeg en het bakken van zijn ambachtelijke producten.

Als ik rond tienen arriveer in de winkel, is Issa nog steeds druk in het souterrain achterin, waar het brood en gebak wordt gemaakt. Baguettes, desembroden, croissants, brioches, macarons... Vanaf de toonbank en tafeltjes zie je precies hoe dat gaat. Issa’s snelheid en vermogen tot multitasken vallen direct op. Als een samoerai snijdt hij met sierlijke bewegingen afzonderlijke broodjes uit een lang stuk deeg, klaar om in de steenoven te gaan. Elders liggen rijen platen met uiteenlopende baksels af te koelen, terwijl hun verleidelijke geur zich door de zaak verspreid.

Issa begon de Franse bakkerij in 2008, met zijn broer Marco, die ook werkte als kok. Zelf leerde hij de kneepjes van het vak bij vooraanstaande bakkers in Parijs, Rotterdam en Amsterdam.

Handgemaakt

„Al onze broden en patisserie worden met de hand gemaakt en de broden gebakken in een steenoven.” Zonder toevoegingen, geen halffabricaten, maar goede ingrediënten en pure smaak.” In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw veranderde er veel in de bakkerswereld. „Er heeft toen een enorme modernisering plaatsgevonden. Dat was goed, omdat bakker een zwaar beroep is en mensen door machines werden ontlast. Maar dat betekende wel dat degen op een andere manier werden gemaakt. De principes waarop brood wordt gemaakt veranderden, ook in Frankrijk. Je hebt eigenlijk heel weinig nodig: water, bloem, zout en gist – eventueel in de vorm van desem. Hoe minder je daarmee doet, hoe lekkerder je brood kan worden. Machinaal brood wordt erg snel gemaakt, waarbij het deeg heel intensief wordt gekneed, waardoor je na een uur al kunt bakken. Hierdoor verlies je wel natuurlijke smaakstoffen, mineralen en vitamines in het brood.”

In Nederland wordt bovendien ook ’broodverbeteraars’ gebruikt. Niemeijer-Brown legt uit: „Dat zijn stoffen die worden toegevoegd aan deeg dat eigenlijk kapot is gekneed, waar de smaak uit is verdwenen, zodat het weer zacht wordt en langer houdbaar blijft. Voor ambachtelijk brood moet je het deeg de tijd geven en voorzichtig behandelen.”

Eenvoudig

Toch is Niemeijer-Brown in staat veel te bakken door zijn tijd efficiënt in te delen. „Het is multitasken; we zijn op elk moment met andere dingen bezig, snel en efficiënt werken met gevoel, waarbij je meteen weet hoe het deeg zich ontwikkelt, hoe lang je het wilt laten rijzen en bij welke temperatuur.”

Vooral dat gevoel voor deeg is een leerproces dat jaren heeft gevergd. Maar ook in de patisserie is Niemeijer-Brown thuis, waarbij hij het bewust eenvoudig houdt. Omdat zijn klanten telkens weer naar recepten vroegen, besloot de bakker zijn geheimen te delen in het boek Patisserie van de Bakker (Uitgeverij Brandt). „We maken ook in de patisserie alle deegjes met de hand. We gebruiken geen slagroom. Op onze Tartelettes aux fruit frais zit ook geen gelei omdat dit niets aan de smaak toevoegt.”

Herkennen

Terug naar het brood: hoe herken je als consument ambachtelijk gemaakt brood of gebak? „De korst van een brood moet niet alleen hard zijn, maar ook een beetje glanzen en niet te droog ogen. Een broodkorst leeft als het ware. Snel gemaakt brood is ook moeilijker verteerbaar. Er zitten dikwijls meer gluten in. Bij zuurdesembrood uit de fabriek proef je vooral zuur en mis je die volle desemsmaak. Als je een taartje eet, proef en zie je ook meteen of hij vers is. Bij een bewaard taartje is het contrast van de korst met de binnenkant verdwenen.”

Niemeijer-Brown weet nog goed hoe hij als jochie het gevoel voor smaak van zijn ouders heeft meegekregen. „We reden in Rome bijvoorbeeld helemaal naar de andere kant van de stad voor dat lekkere ijsje. Je ziet over de hele wereld de trend dat mensen weer bewust voor ambachtelijke producten kiezen. Dat is mooi om te zien.”