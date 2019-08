Niet één, maar twee papa’s

Het mannengezin uit Vaassen: „We willen hier nooit meer weg.” Ⓒ Foto Frans PAALMAN

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag de familie Koorn-Welgraven uit Vaassen, bestaande uit drie mannen. Een goede vriendin bood aan draagmoeder te zijn voor Robin en Orlando.