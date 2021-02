5 x Nederlandse uitvindingen die wereldberoemd zijn geworden

Cassettebandje

In de jaren zestig ontwikkelde Lou Ottens, destijds hoofd productontwikkeling bij de Hasselt-vestiging van het Eindhovense bedrijf Philips, het cassettebandje. Ottens ergerde zich groen en geel aan de bandrecorders met de grote spoelen en vond dat er iets gebruiksvriendelijker en vooral keiners moest komen.

De cassette werd een groot succes. Sinds de lancering in 1963 zijn er miljarden cassettes verkocht, maar de bandjes verdwenen na de komst van de cd, die Ottens samen met een team van ingenieurs begin jaren 80 zelf ontwikkelde. Ook de cd werd een hit.

Wifi

Wie kan er tegenwoordig nog zonder Wifi? De Nederlander Victor Hayes, ook wel de Vader van de Wifi genoemd, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling ervan. Hayes leidde namelijk tien jaar lang de groep die het draadloze netwerk ontwikkelde. Hayes is in de loop der jaren meerdere keren onderscheiden voor zijn werk.

Flitspaal

De door velen vervloekte flitspaal is een uitvinding van Maus Gatsonides, rallyrijder en winnaar van de rally van Monte Carlo in 1953. Hij kwam in 1958 met het idee om twee rubberen slangen dwars over de weg te leggen. Wanneer een auto over het eerste slangetje reed, werd een meter geactiveerd. Bij het tweede slangetje stopte de meter, waardoor de snelheid van de auto gemeten kon worden.

Brandweerslang

Architectonisch landschapsschilder Jan van der Heyden en zijn broer Nicolaas legden in 1673 de basis voor een brandweersysteem.

Een brand blussen ging in die tijd nog met grote houten kuipen die gevuld moesten worden met leren emmers. Dat kon beter, vonden de broers, die in eerste instantie een systeem bedachten waarbij het water vanuit de grachten getransporteerd kon worden naar de brandspuiten. Later werd door de mannen ook de brandspuit en het pompmechanisme uitgevonden.

Microscoop

Niet Antoni van Leeuwenhoek, maar Sacharias Jansen heeft in 1595 de eerste samengestelde microscoop met twee lenzen uitgevonden. Wel is het zo dat Antoni van Leeuwenhoek de microscoop daarna sterk heeft verbeterd.