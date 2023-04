Dagrecept: Flammkuchen met spek en kerstomaatjes

Dit gerecht werd oorspronkelijk op het platteland in de Elzas gegeten, een regio die in het verleden afwisselend Duits en Frans is geweest.

In sommige delen van de Elzas wordt de crème fraîche vervangen door kwark of een mengsel van kwark en crème fraîche. Het is eigenlijk een heel simpel, maar tegelijkertijd fijn gerecht! Heerlijk als snack, voorgerecht of lichte maaltijd. Onderstaande toppings zijn overigens een suggestie, voeg gerust wat anders toe als je dat lekker vindt.

Verwarm een oven voor tot 180 graden (hete lucht). Rol het flammkuchendeeg uit en verdeel de crème fraîche gelijkmatig over het deeg. Snijd de lente-uitjes in dunne ringen en verdeel ze samen met de spekblokjes en de gehalveerde kerstomaatjes over het deeg. Strooi de geraspte parmezaan (of een andere pittige kaas) over de flammkuchen.

Bak hem zo’n 25 minuten in de onderste helft van de voorverwarmde oven.

Nodig voor 2 personen:

- 2 lente-uitjes (in dunne ringen)

- 10 tot 15 kerstomaatjes (gehalveerd)

- 50 g geraspte parmezaan

- ¼ tl zout

- uitgerold vel flammkuchendeeg

- 5 el crème fraîche

- 75 g spekblokjes

- zwarte peper uit de molen