Skyline Philadelphia blijft ’s avonds donker om vogels te redden

De actiegroep Bird Safe Philly zet zich in voor de miljoenen vogels die jaarlijks boven de stad vliegen tijdens hun halfjaarlijkse migratie.

Bird Safe Philly slaat daarvoor de handen ineen met bijna twintig hoge gebouwen in de stad. Tot zeker deze maand zijn die tussen middernacht en 06.00 uur ’s ochtends niet verlicht.

Vorig jaar oktober kamen duizenden trekvogels in Philadelphia in de problemen nadat ze door de felle stadsverlichting verblind en gedesoriënteerd raakten. De combinatie van regen en mist, in de lente en herfst in Philadelphia niet ongebruikelijk, zorgden er bovendien voor dat de vogels zich massaal te pletter vlogen tegen gebouwen.

In nog 33 andere Amerikaanse steden willen actiegroepen de lichten dimmen.