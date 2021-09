5 x dagelijkse gewoontes die ervoor zorgen dat je je vermoeid kunt voelen

Laten we allereerst beginnen met benadrukken dat het voor je energieniveau belangrijk is om zo gezond mogelijk te leven. Gezond eten, genoeg bewegen en voldoende slaap zijn daarbij essentieel. Maar er zijn een aantal gewoontes die stiekem veel energie van je vragen, zonder dat je dat direct in de gaten hebt. We zetten er een paar op een rij.

Emotioneel beladen tv-programma’s of series

Het overmatig kijken naar emotioneel beladen tv-programma’s of series kan leiden tot mentale uitputting. Hoe komt dat? Als kijker identificeer je je vaak onbewust met de hoofdpersoon uit het programma waardoor je (bijna) dezelfde emoties ervaart. Het kost je vervolgens veel mentale inspanning om je na het kijken af te sluiten van die emoties, zo legt de Amerikaanse psychiater Tyson Lippe uit aan Huffington Post.

Zijn advies: kies je series en programma’s zorgvuldig uit. „Houd bij hoe bepaalde televisie jou laat voelen gedurende de dag. Zo kun je ontdekken welke programma’s je het beste niet meer kunt bekijken.”

Rommelig bureau

Het is niet verstandig om te werken aan een rommelige tafel of chaotische ruimte. Het zorgt er namelijk voor dat je je meer moet focussen op de dingen die gedaan moeten worden. Vaak zorgt het er ook voor dat het langer duurt voordat je werk gedaan is.

Je doet er goed aan om elke dag tien minuten vrij te maken voor het opruimen van je bureau of werkkamer.

Te veel vooruit plannen

Tuurlijk, een goede planning is handig en fijn maar té veel vooruit plannen is nou ook weer niet slim. Zo kan het namelijk ervoor zorgen dat er geen ruimte is voor flexibiliteit omdat je te veel in de toekomst leeft en te weinig in het ’nu’. Dit kan je vermogen belemmeren om opmerkzaam te blijven en taken op het moment efficiënt uit te voeren. Uiteindelijk kan dit resulteren in mentale uitputting.

Fel licht

Als je ’s avonds (of zelfs ’s nachts) de lichten in huis niet dimt, denkt je brein dat het overdag is. „Dit remt de afgifte van melatonine door de hersenen, een slaapbevorderend hormoon”, legt Lippe uit. De slaap-waakcyclus raakt verstoord wat weer kan leiden tot slapeloosheid, een slechte slaapkwaliteit en vermoeidheid.”

Uitstellen

Een boze collega terugmailen, de vaatwasser uitruimen, de kattenbak schoonmaken. Het zijn van die dingen die je misschien het liefst zo lang mogelijk uitstelt, maar het is beter om vervelende klusjes meteen aan te pakken. Doe je dat niet, dan wordt de to do-lijst alleen maar langer, met mentale uitputting tot gevolg. Je loopt dat immers constant rond met dingen in je hoofd die je nog moet doen.