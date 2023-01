Premium Het beste van De Telegraaf

Een kijkje in het leven van door Michelin onderscheiden topkoks

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Chef-kok Michel van der Kroft (’t Nonnetje**) checkt de getourneerde kastanjechampignons die bij de Tournedos Rossini worden geserveerd. Ⓒ foto Ivo Geskus - Special Pixels

Ze staan op met eten en gaan ermee naar bed. Het vergt volledige toewijding om de sterren van de hemel te koken. Wij volgden enkele sterrenkoks tijdens hun verrichtingen in restaurant M onlangs bij de Masters Expo in de RAI Amsterdam. Het is uniek dat zoveel top-koks samenkomen.