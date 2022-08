Dagrecept: Radijspesto als dip (of door de pasta)

Het gaat bovendien verspilling tegen als je de restjes rucola of het loof niet weggooit. Het smaakt ook nog eens erg goed! Deze radijspesto uit het prachtige boek Zero Waste (Pepeat Uitgeverij) kun je gebruiken om de radijsjes of andere groenten in te dippen (als snack of voorgerecht) maar ook om door de pasta te roeren.

Snijd het loof van de radijsjes en was het loof en de radijsjes apart. Giet de olijfolie in een blender, voeg de radijsblaadjes, ricotta, pistachenoten, knoflook en citroensap toe.

Mix enkele seconden tot een homogene massa, maar ook weer niet zo lang dat de radijspesto geen textuur meer heeft. Giet de pesto in een kom. Serveer met de radijsjes of andere groenten om te dippen, meng door de pasta, of smeer het op een krokant broodje met mozzarella.

Nodig:

- 2 bosjes radijs

- 120 ml olijfolie

- 100 g ricotta

- 80 g pistachenoten

- 1 teen knoflook

- sap van 1 citroen