Recept: zo maak je gestoofde zeebaars à la topkok Han Ji

Nodig voor 4 personen:

- 1 zeebaars van ca. 600 gram

- 6 plakken gember

- 2 knoflooktenen

- 2 bosuien

- 20 ml Shoaxing rijstwijn (toko)

- 2 gr zout

- 20 gr HaHa soybean sauce (toko)

- 2 gr suiker

- 2 gr witte peper

- 1 kippenbouillonblokje

- 20 ml sojasaus (toko)

- 2 ml donkere sojasaus (toko)

- 400 ml water

- zonnebloemolie

Bereiding:

Verwijder ingewanden en schubben (of laat dat de visboer doen) en spoel af onder de kraan. Dep vis droog met keukenpapier. Snijd 3 plakken gember en 1 bosui in fijne reepjes en leg die met snuf zout 10 minuten in marinade van rijstwijn.

Snijd vis over de lengte van de rug in, maar niet te diep. Marineer vis 10 minuten in rijstwijnmarinade. Verwijder gember en bosui en dep vis opnieuw droog met keukenpapier. Laat scheut olie in een brede pan goed heet worden en bak vis aan beide kanten goudbruin. Laat vis op een bord uitlekken. Snijd overige 3 plakken gember, 2 knoflooktenen en 1 bosui in fijne blokjes (brunoise) en smoor in bakvet tot aroma’s vrijkomen. Voeg soybean sauce, suiker, peper en bouillonblokje toe en blus af met twee soorten sojasaus en water.

Leg vis in de saus en breng zachtjes aan de kook. Zet vuur laag en stoof vis 5 minuten verder met deksel op de pan. Zet daarna vuur weer hoog zodat de saus inkookt. Bedruip vis regelmatig met saus om uitdroging te voorkomen. Serveer de zeebaars met witte rijst voor geluk!