Beginnende camperaar? Vijf dingen die je moét weten

1 Check deuren en kastjes voordat je wegrijdt

Zelfs ervaren camperaars maken het nog regelmatig mee. Je rijdt weg en na de eerste bocht klinkt een enorm lawaai. Je schrikt je rot en weet dan gelijk: shit, kastjes niet gecheckt! In het gunstigste geval zijn ze alleen opengeknald en is het bijkomen van de schrik. Maar in het ergste geval ligt ook de hele inhoud van je kastjes over de vloer en moet je eerst stoppen om de boel op te ruimen.

2 Doe boodschappen voordat je aankomt op een nieuwe bestemming

Zo kun je een paar dagen vooruit en dat is wel zo handig aangezien je de camper niet snel weer wilt verplaatsen als je eenmaal de boel hebt opgetuigd. Een andere handige tip is om een camping of camperplaats te kiezen aan de rand van stad of dorp in de buurt van een supermarkt zodat je erheen kunt lopen of fietsen.

3 Plak een briefje met de afmetingen van de camper op je dashboard

Afhankelijk van het soort camper dat je mee hebt, kan het voorkomen dat je niet overal kunt komen. Borden langs de route geven aan wat de maximale afmetingen zijn om ergens (onder)door te kunnen, let daar goed op! Een briefje met de afmetingen binnen handbereik helpt je om snel te checken of je met jouw camper ergens onder- of tussendoor past.

4 Rammelend serviesgoed onderweg verhelp je door er thee- of handdoeken tussen te proppen

Niets zo vervelend als een rammeltje onderweg. En aangezien je een hele uitzet mee hebt in je huis op wielen, kan dat best eens voor komen. Thee- of handdoeken ertussen bieden een simpele oplossing. Kleding werkt ook.

5 On a budget? Ga naar een camperplaats

Hier heb je voor gemiddeld zo’n €10-15 per nacht alle voorzieningen die je als camperaar nodig hebt. Denk aan toiletten en warme douches, maar ook een plek om water bij te vullen, je chemisch toilet te legen en vuil water af te voeren. Verwacht weinig extra faciliteiten; puur een mooi plekje voor een scherpe prijs. Aanrader zijn de camperplaatsen bij de boer, waar je ook nu in het voorjaar al prima terecht kunt. Je vindt ze op camperplaatsenbijons.nl.