Dromen komen uit in Puglia

Alleen al voor de trulli wilde ik dolgraag een keer naar Puglia. En daarin sta ik niet alleen. De historische kalkstenen huisjes met ronde daken, typisch voor deze streek in de hak van Italië, hebben een aantrekkingskracht op toeristen van over de hele wereld.

Wat een geluk dat ons verblijf, een villa dit keer, uit maar liefst drie aan elkaar geschakelde trulli bestaat. En dat niet alleen, aan de ronde huisjes zijn twee luxe slaapkamers en een moderne keuken gebouwd en aan de andere kant van het terras is een prachtige buitenkeuken met een BBQ en een pizza-oven. Als we aankomen, weten we niet waar we moeten beginnen. De enorme tuin, met een groot zwembad, diverse leuke zitjes en mooi uitzicht, is adembenemend. En in de huisjes kijken we eveneens onze ogen uit. De eerste trullo is een knusse huiskamer, in de tweede is een relaxruimte met jacuzzi en in de derde vinden we een Turks stoombad.

De villa, eigendom van een Italiaans echtpaar, wordt verhuurd door The Thinking Traveller. Deze organisatie verhuurt luxe villa’s in diverse Zuid-Europese landen en gooit er nog een schepje bovenop door gasten (tegen betaling) unieke ervaringen te bieden. Hoewel ons een workshop mozzarella maken leuk lijkt, kiezen we voor een wijnproeverij in de omgeving en voor de Italiaanse kokkin aan huis. En wat een aanrader is dat! Binnen een uur toveren de chef en haar assistent een tafel vol fantastische gerechten. Zo serveren ze ons onder meer gevulde inktvis, gegratineerde mosselen, pasta pesce en de typisch Pugliaanse zoetigheid Tette delle monache (borsten van de nonnen).

In de dagen dat we in Puglia zijn, draaien onze smaakpapillen sowieso overuren. In de omgeving van onze trulli vind je diverse dorpjes, steden en kustplaatsen waar je je op cultureel- maar zeker ook op culinair gebied je hart kunt ophalen. Wat dat betreft is het maar goed dat Fichimori in een gebied ligt waar we prima kunnen hardlopen. Want dat is hard nodig om te voorkomen dat de weegschaal de verkeerde kant opslaat bij thuiskomst. En, ook een leuke service: er kan worden gesport aan huis. De yogalerares komt graag langs voor een lesje. Aan het zwembad welteverstaan. Want het blijft immers vakantie.

In ’t kort

Interieur

De vorm van de Trulli is al goed voor de nodige sfeer. De jacuzzi maakt het volledig af. En leuk is de trust me bar.

Locatie

Ideaal gelegen om Puglia te ontdekken.

Service

Via The Thinking Traveller is iedere denkbare service mogelijk.

Praktisch

Prijs vanaf 407 euro per nacht (bij meerdere nachten verblijf)

Reserveren exclusief via The Thinking Traveller: thethinkingtraveller.com/fichimori

