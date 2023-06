Dit is het beste moment van de dag om te snoeien

Lange dagen, aangename temperaturen. De maand juni is bij vele tuiniers favoriet. Komt dat even goed uit, want genoeg te doen!

Ben je er eerder dit jaar nog niet aan toegekomen om je gazon aan te pakken, dan is nu het moment. Verwijder onkruid, rotte en beschadigde plekken en zaai ze opnieuw in. Maai niet te veel, zo voorkom je dat het gras uitdroogt.

Begin met de zaaien van de één- en tweejarigen. Geef extra voeding aan je planten.

Zijn struiken uitgebloeid? Dan kun je ze nu snoeien. Doe dat bij voorkeur in de avond of op een bewolkte dag, zodat de toppen niet verbranden door de zon. Voor rodendendrons en andere planten en struiken die nu in bloei staan geldt: haal de uitgebloeide bloemen weg. Zo kan de plant zijn energie gebruiken voor nieuwe knoppen en zul je er langer plezier van hebben.

Verplanten? Ook dat doe je nu het best. Hoe langer het licht is, hoe beter planten zich settelen. Nóg meer leven in de tuin? Nu is het moment om kleurige één- of tweejarige planten als leeuwenbekjes, stokrozen of Indische kers te zaaien.