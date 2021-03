’Pens: het allersmerigste wat ik ooit heb gegeten (en geroken)!’

Mooiste herinnering

„Mijn soloreizen naar Nieuw-Zeeland in 2018 en 2019. Om in mijn eentje in mijn huurauto rond te rijden en al die fantastische bergen, gletsjers, meren, stranden en bossen te zien, was een geweldige ervaring. Het meest memorabele moment was onderweg naar Milford Sound door de Homer Tunnel. De route was al fantastisch met steile bergwanden, smalle bruggetjes boven woeste rivieren en dan ineens weer een gigantische, uitgestrekte vlakte. Aan het einde van de tunnel zette de chauffeur een dromerig nummer op en de combinatie met het onbeschrijflijk mooie uitzicht over de vallei zorgde ervoor dat ik spontaan begon te huilen!”

Drama

„In 2019 op citytrip in Lissabon met een vriendin ontmoetten we op de laatste avond een Amerikaans stel op huwelijksreis en belandden we met z’n vieren in de kroeg. Daar werd het iets te gezellig, waardoor ik de volgende ochtend niet helemaal fit was. Toen we van het hotel naar de bushalte liepen, ben ik mijn portemonnee verloren of hij is gestolen. Tijdens het boarden was ik nog met de bank aan het bellen om mijn passen te blokkeren, dat was flink stressen. Uiteindelijk stapte ik met een dubbele kater op het vliegtuig naar Amsterdam.”

Ultieme gadget

„Van mijn vorige werkgever kreeg ik een GoPro als afscheidscadeau. Erg leuk als je graag veel van je reis op foto en video wilt vastleggen. In Nieuw-Zeeland heb ik ’m veel gebruikt tijdens het hiken en kajakken.”

Eng

„Toen ik met een vriendin in Laos backpackte, kon ik voorkomen dat we werden overvallen. We hadden fietsen gehuurd en toevallig had ik de dag ervoor een verhaal op Twitter gelezen van een Nederlandse vrouw die daar tijdens een fietstocht was overvallen. Ik denk dat ik daardoor extra alert was, want toen we het dorp waren uitgereden en er van de andere kant een paar mannen op scooters stopten en afstapten, wist ik meteen dat het mis was. In een reflex begon ik te roepen en hield ik andere toeristen staande. Ineens waren we met z’n zessen. De mannen dropen af.”

Gekste gegeten

„Op het vliegveld in Porto bestelden we nog wat te eten. Ik nam een soort stoofschotel waarvan de dame die het verkocht, niet echt kon uitleggen wat het was. Het bleek pens te zijn; het allersmerigste wat ik ooit heb gegeten (en geroken)! De weken erna moest ik steeds weer kokhalzen als ik aan die ene hap dacht.”

Overschat

„Bali. Ik weet dat heel veel mensen het geweldig vinden en ik ben ervan overtuigd dat er prachtige plekken zijn, maar ik vond het behoorlijk tegenvallen. Ik liep er ook een onwijze voedselvergiftiging op, dus dat heeft niet geholpen.”

