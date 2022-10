Dagrecept:Aubergine-soep met tomaat en tahin

Hoe fijn is het als beide in een recept zitten? Esther Erwteman gebruikt ze in haar boek Tahin (Fontaine) voor een soep. Halveer de ui en snijd deze met een mandoline in halve dunne ringen. Snijd de knoflook ook in dunne plakjes. Rasp de tomaten grof en vang het vocht op. Snijd de aubergines in kleine blokjes.

Verwarm de olie in een grote pan met dikke bodem en bak de ui en knoflook. Voeg de harissa toe en bak zo’n 2 minuten, blijf roeren zodat het niet aanbakt. Voeg de aubergine toe en schep een paar keer om. Pluk de blaadjes van de koriander. Hak de steeltjes fijn, voeg nu alleen de steeltjes toe. Voeg de tomaat, kikkererwten (met vocht) en groentebouillon toe. Deksel op de pan, breng aan de kook en zet het vuur laag.

Voeg de melk en tahin toe en laat 10 minuten pruttelen. Voeg de helft van de korianderblaadjes toe, proef en breng op smaak met eventueel citroenrasp en -sap, en wat zout en of zwarte peper. Serveer met de rest van de koriander en wat extra (Maldon)-zout.

Nodig voor vier personen:

- 1 gele ui

- 3 tenen knoflook

- 3 grote tomaten

- 2 aubergines

- 30 ml zonnebloemolie

- 2 el harissa

- 40 g koriander

- 400 g kikkererwten (uit blik, niet afgegoten)

- 1 liter groentebouillon

- 80 ml melk, 80 g tahin

- citroenrasp en -sap (optioneel)

- zout en peper