Zo controleer je de slijmvliezen van je huisdier (en waarom dat zo belangrijk is)

De slijmvliezen zijn bij een gezond dier roze, bij jonge dieren lichtroze en bij volwassen dieren wat donkerder roze. Door dit regelmatig te checken, weet je hoe dit eruit ziet als je dier gezond is. Til af en toe even dat lipje op of kijk naar het slijmvlies onder de ogen tijdens een knuffel.

Bij katten kun je het slijmvlies het beste bij de tong bekijken, bij honden zijn het mondslijmvlies (waar het niet is gepigmenteerd), de tong en rond de ogen betrouwbaar en zullen ook ongeveer dezelfde kleur hebben als het goed is. Bij konijnen, vogels en reptielen zijn het tongetje en het mondslijmvlies een goede plek om het slijmvlies te beoordelen.

Als het slijmvlies niet mooi roze is maar richting wit gaat, kan sprake zijn van bloedarmoede, bloedverlies of zelfs shock. Blauwe slijmvliezen treden op bij zuurstofgebrek. Dit kan aan de luchtwegen of aan de bloedsomloop liggen, maar blauwe slijmvliezen bij een dier dat benauwd is, zijn altijd zorgelijk en reden om naar je dierenarts te gaan. Sommige hondenrassen zoals de chowchow en shar-pei zijn hierop een uitzondering; zij hebben een blauwe tong.

"Goed op andere kleur letten"

De slijmvliezen kunnen ook gelig zijn. Dan is sprake van een lever- of galprobleem en zullen er vaak ook andere problemen spelen zoals coördinatiestoornissen of maag-darmproblemen. In een beginfase van oververhitting zullen slijmvliezen rood zijn, daarna treedt shock of verstikking op en zullen ze wit of blauw worden.

Bij honden kun je ook dit eveneens bepalen door met je vinger op een stukje ongepigmenteerd (dus roze) tandvlees te drukken. Doordat je erop drukt, duw je even het bloed weg en wordt het slijmvlies bleek. Dit in één seconde weer mooi roze worden. Gebeurt dat niet, dan is er een probleem met de bloedvoorziening, waarbij je moet denken aan een hartprobleem, bloedarmoede, bloedverlies en bijvoorbeeld shock. Het is dan belangrijk om je dierenarts onderzoek te laten doen.

Door goed naar je huisdier(en) te kijken, leer je hoe ze eruit zien als zij gezond zijn. Zo vallen afwijkingen bij ziekte sneller op en kun je je huisdieren eerder (laten) helpen bij problemen.

