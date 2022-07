’Noorderlicht’ deze zomer te zien in Parijs

De Zwitserse kunstenaar Dan Acher maakt met zijn kunstinstallatie het Noorderlicht na dat op 30 en 31 juli boven de Notre Dame te zien zal zijn. Het belooft spectaculair te worden: veel indrukwekkende kleuren, laserstralen en mist en dat allemaal terwijl er muziek van componist Guillaume Desbois klinkt.

De lichtshow is niet alleen mooi (en gratis te zien!), er zit ook een boodschap achter. Acher hoopt namelijk dat bezoekers bij het zien van de lichtinstallatie stilstaan bij de effecten van klimaatverandering. Want hoe absurd is het eigenlijk dat de de aurora borealis, oftewel het poollicht, in de Franse hoofdstad te zien is?

De nabootsing van het Noorderlicht is onderdeel van het Paris L'Été-festival, dat van 11 tot 31 juli wordt gehouden.

Het is zeker niet de eerste keer dat Acher het Noorderlicht nabootst. Zo deed hij dat eerder al in steden als Adelaide, Londen, Tokio, Dublin en Antwerpen.