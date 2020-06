Freek Vonk zoent met een wolf

Van de week las ik een paar nieuwsberichten over doodgebeten schapen. Twintig in een nacht. De dader? Een wolf, waarschijnlijk. De opmars van de wolf is nu echt begonnen en dat brengt naast enthousiasme dus ook flink ongemak met zich mee.

Het bericht doet me terugdenken aan mijn reis naar Noorwegen. In Scandinavië weten ze al een stuk langer hoe ze met de wolf moeten omgaan. Wolven zijn daar al bijna veertig jaar terug van weggeweest en ontbraken ook veel korter in de natuurlijke fauna dan in Nederland. Tegenwoordig zijn er meer dan 300 wolven waarvan de meeste in Zweden voorkomen. In Noorwegen leven er ongeveer zestig. De kans om een wolf te zien in dit dunbevolkte land waar de natuur de overhand heeft, is klein in een week. Gelukkig konden wij op uitnodiging van collega-biologen een omheind natuurreservaat bezoeken. De roedel wolven in dit gebied is aan mensen gewend omdat de onderzoekers hun gedrag bestuderen.

Dit betekent allerminst dat ze tam zijn. Het was voor mij wel dé manier om dichtbij ze te komen. En hoe. Wolven weten niet wat persoonlijke ruimte is. En een tongzoen van de alfawolvin was, zo bleek, een absolute vereiste. Als je je bedenkt dat ze vlak daarvoor waarschijnlijk nog het achterste van een ondergeschikte had gelikt of aan een karkas had zitten knagen, is dat natuurlijk een smerig idee… Toch moet je het toelaten. Je maakt in geen geval een afwerend gebaar met je handen of je gezicht. Elke vorm van angst of zwakte, van hinken tot wegrennen, is taboe.

Ik knielde stevig en doelbewust in de sneeuw, waarop de leidwolvin meteen op me af draafde. Haar knalgele ogen taxeerden me een ogenblik en vervolgens likte ze me in mijn gezicht. Toen boog ze iets door haar achterpoten, sprong en voelde ik het gewicht van haar harige voorpoten op mijn schouders. Tijdens de omhelzing keek de rest van de roedel afwachtend toe. Ze doen altijd wat hun leidwolvin doet. Die kwispelde, dus het was goed. Pas toen kwamen de andere wolven zich rond me verdringen voor een begroeting. Ik was geslaagd!

Angst voor wolven in Nederland is ongegrond. Wolven zijn van nature bang voor mensen; dat zit er na eeuwenlange vervolging ingebakken. Mensen vreesden vroeger voor hun veestapels, maar waren vooral als de dood voor hondsdolle wolven. Gebeten mensen waren in die tijd ook ten dode opgeschreven. Hondsdolheid komt in Europa bijna niet meer voor. Als je nu in Nederland een wolf ziet, heb je juist een geluksdag.

