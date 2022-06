Dagrecept: Bolognesesaus voor de tagliatelle

Door Reza Bakhtali

Als er een pastasaus is die kinderen graag eten, dan is het wel bolognesesaus. Ik heb het al vaker gezegd: die serveer je niet bij spaghetti, zoals men overal doet (behalve in Italië), maar schep je over tagliatelle of rigatoni.