Mijn klus: Ton Röling (79) maakt sieraden van schelpen

Wie: Ton Röling (79)

Beroep: gepensioneerd

kapper

Klus: sieraden

Duur: een middag

Zodra het weer kan, stapt Ton Röling weer op het vliegtuig naar Portugal. Heerlijk vakantie vieren in Monte Gordo, een badplaats vlak tegen de Spaanse grens. Uitrusten, lekker eten, genieten van het mooie weer en vooral het strand op om schelpen te verzamelen.

Röling bouwde in de loop der jaren een flinke collectie op. Zo’n 500 van zijn mooiste exemplaren heeft hij ter decoratie in zijn woning uitgestald. Dan zijn er nog ’een paar duizend’ in verschillende soorten en maten die hij als klusschelpen benut. Allemaal netjes gesorteerd op kleur en grootte.

Ze komen overal en nergens vandaan. Uit Portugal, van de Canarische eilanden of de Britse kust. Maar ook gewoon uit Nederland.

Kleur

Op de Hollandse stranden treft hij vooral kleine slakkenhuisjes. „Die zijn zwart. Mooi, maar ik heb ze liever in een mooi kleurtje”, zegt hij.

„Ik verzamel al mijn hele leven zand en schelpen”, vertelt Röling. „Fascinerend dat er talloze verschillende vormen en groottes zijn. Allemaal door de natuur gemaakt!”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Van de klusschelpen maakt Röling kettinghangers door ze zorgvuldig met kleinere soorten te beplakken. „De oesterschelp is het meest geschikt om mee te werken omdat die plat is en daardoor makkelijker te beplakken. Bovendien hangt die vanwege de vorm heel mooi op de borst.”

Lijmen is volgens Röling vaak een beetje geknoei. „Maar heel leuk om te doen”, vindt hij. „Ik geniet ervan om zo creatief bezig te zijn.” Met een dremelboortje maakt hij een gaatje in de schelp zodat er een lint of veter doorheen kan en als sieraad kan worden gedragen.

Een jaar of vijftien geleden maakte hij zijn eerste hanger nadat hij tijdens een vakantie in Portugal een vrouw ontmoette die hem haar hobby liet zien.

„Ze had van schelpen heel mooie kettingen gemaakt en ik, creatief als ik ben, dacht meteen: dat kan en wil ik ook!”

Inmiddels heeft hij er honderden gemaakt. De meeste geeft hij als cadeautje weg. Ook zijn vriendin heeft regelmatig een van Rölings creaties om haar nek hangen. „Ze draagt ze met trots”, zegt de zeventiger. „Soms spreken mensen haar aan omdat ze de hanger zo mooi vinden en willen ze weten waar ze die heeft gekocht.”

Maar Röling maakt ze voor de lol en niet om er geld aan te verdienen. „Dan wordt het werk en het moet wel leuk blijven.”

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Heeft u ook een bijzonder klusobject dat u graag wilt showen? Mail naar mijnklus@telegraaf.nl