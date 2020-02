Recept van de dag: gemberkoffie voor de gure dag

Maar ik ben ook gek op gember. En ik heb het al eens verteld, maar doe het graag nog eens. Onmisbaar in onze keuken is de bijna moordlustig blender. Ik heb de zwaarste die er is. Waar je je 06 in kan gooien en dan komt er Phonesap uit.

Nodig voor een koude dag:

•stukje gember van 5 cm.

•3 eetl water

•koffie

•suiker naar smaak

•slagroom ongeklopt

•evt. een paar druppels whiskey

Bereiden:

Welnu, gooi een stuk gember in de blender. En een beetje water. Laat draaien en dan nog even. Druk de pulp uit in een zeef, vang het vocht op. Voilà, gembersap. En dan: Wacht je tot het guur buiten is en de wind zelf binnen in je haren blijft zitten. En dan zet je een kop sterke koffie. Je klopt de slagroom met wat suiker en een scheut van het gembersap. En misschien een paar druppels whiskey? Dan schenk je de koffie in, flinke klodder room er over en genieten. Binnen vijf minuten ben je warm tot in je tenen.