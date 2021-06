Deze witte wijn gaat perfect met kreeft

Niet alleen de natuur op het vasteland heeft een achterstand van drie weken door het koude voorjaar, dat geldt net zo goed voor het leven in de Zeeuwse wateren. Nu de Oosterschelde geleidelijk warmer wordt, heeft de Rolls-Royce onder de kreeften eindelijk zijn buikje rond en daar profiteren wij weer van op het bord.

Wat onderscheidt de Oosterscheldekreeft van zijn soortgenoten? De zwartblauwe kleur natuurlijk, voorts zijn DNA, dan de zoetzilte smaak van het vlees en tenslotte de fikse prijs.

Als we dan toch iets extra op tafel willen leggen voor dit luxe zeebanket, kunnen we dat misschien compenseren met een bijpassende wijn die ons voor een verder faillissement behoedt.

Gelukkig is daar de Kreeftenman. Een van Zeelands grootste experts in de bereiding van schaaldieren importeert ook witte wijn die perfect met kreeft gaat.

Normaal gesproken denken we dan aan chardonnay of viognier, maar Maurice de Coninck heeft voor ons een verrassing in petto. Muscadet is in Normandische strandtenten of Parijse bistrots de geijkte keuze voor oesters. Die zijn nu echter aan het melken (voortplanten) en daar blijf je dus vanaf.

Muscadet smaakt tegenwoordig ook heel anders dan vroeger, toen regelmatig het glazuur van je tanden sprong. Jonge wijnboeren aan de monding van de Loire weten tegenwoordig veel beter waar ze hun melon de Bourgogne moeten aanplanten. Mede geholpen door opwarming van de aarde, wordt de Muscadetdruif evenwichtiger rijp dan twintig jaar geleden.

Het resultaat is een aromatische wijn, met zelfs wat romigheid à la chardonnay. We ruiken jasmijn en lelietjes-van-dalen en proeven peer en lychee met een hazelnootbittertje in de afdronk. Heerlijk sappig kreeftennat!

Muscadet Drouard 2020

thefoodystore.nl

€8,95