Lifehack: zo maakt topkok Bas van Kranen een verantwoorde vervanger van zuivel (inclusief recept!)

“Koken zonder zuivel is een manier om de uitstoot en wrede manier van productie te verminderen”, aldus de jonge sterrenchef. “We werken in Flore veel met verschillende plantaardige ‘melksoorten’. Zo draaien we een bizarre en heerlijke romige zonnebloemmelk van verse zonnebloempitten, waarmee koemelk wordt vervangen.”

Recept

Draai 200 gram zonnebloempitten met 1 liter water in een blender superfijn. Laat de massa 24 uur uitlekken door kaasdoeken. De opgevangen zonnebloemmelk is daarna direct te gebruiken in onder meer sauzen. Voeg je 10% glucose toe, dan kun je deze ‘melk’ opschuimen voor een fantastische lactosevrije cappuccino.