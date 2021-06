Column Babette: tijdschriften zijn ’t nieuwe chic

‘Heb jij een paar boeken die ik mee mag nemen?’ Mijn zoon ging op kamers en ik wist niet wat ik hoorde. Zal hij dan toch nog boeken gaan lezen? Het moederhart maakte een sprongetje, direct daarna gevolgd door een harde landing: ‘Vind ik namelijk wel vet staan, een paar echte boeken in mijn nieuwe huis.’

Opgegroeid tussen twee onvervalste printliefhebbers is hij gewend aan een huis vol boeken, kranten en tijdschriften. En toch heeft dat geen enkel effect op het leesgedrag van mijn zoon. Vaak zit hij aan een tafel die bezaaid is met kranten, maar dan altijd te lezen op zijn telefoon.

Jongeren hebben voortdurend een beeldscherm voorhanden en zijn groot geworden met de gedachte dat content digitaal én gratis is. Het slechte nieuws dat de afgelopen tijd uit tijdschriftland kwam, lijkt dus onvermijdelijk. Iconische magazines als Viva, Esquire en Hitkrant verdwijnen omdat onze mediaconsumptie is veranderd.

Ik word daar verdrietig van. Neem de Viva, het blad dat al sinds 1972 bestaat. Mijn generatie is er volwassen mee geworden. Net iets te stout, te hip en balancerend op het randje. Maar dat was vroeger. Het stijlvolle Esquire ging daarentegen wel met zijn tijd mee, maar redt het ook niet. Hoofdredacteur Arno Kantelberg is bedroefd omdat er wordt besloten op basis van Excel-sheets, en kwaliteit niet langer meetelt.

‘Bladendokter’ Rob van Vuure, bedenker van vele successen van toen, stelt in de media dat generieke bladen ten dode zijn opgeschreven. Wel bestaat er volgens hem een toekomst voor bladen met een specialisme. Daar willen mensen voor betalen, want dat zien ze als een cadeautje.

Kortom, tijdschriften worden meer dan ooit een luxeproduct. En niche is het nieuwe chic. Ik ga vanaf nu dus maar op chic. Want zodra ik print in handen heb, begint het moment voor mezelf. En daar geniet ik van. Al is het maar omdat mijn beeldscherm niet geurt, knispert of voor vieze vingers zorgt.