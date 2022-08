Piet Hellemans legt uit: zo herken je verschillende walvisachtigen

Veel dierennamen zijn verwarrend, vind ik. Zo is een walvis geen vis maar een zoogdier, een vliegend hert is geen hert maar een kever en een Belgische haas is geen haas maar een konijn. Een paar weken geleden spoelde een spitssnuitdolfijn in Zandvoort aan die in sommige media een walvis werd genoemd. Hoe zit dat precies?

Zowel dolfijnen als walvissen zijn walvisachtigen. Binnen de walvisachtigen zijn er twee groepen, de tandwalvissen (zoals dolfijnen) en baleinwalvissen (onder meer bultruggen en vinvissen). De tandwalvissen en baleinwalvissen hebben veel gemeen, maar verschillen in een paar dingen.

Ze hebben dezelfde voorouders, een landdier (hoefdier) dat zo’n 50 miljoen jaar geleden zich steeds meer aan leven in het water ging aanpassen. Deze eerste walvisachtigen hadden allemaal tanden. Hieruit zijn zo’n 34 miljoen jaar geleden de baleinwalvissen voortgekomen.

Baleinwalvissen hebben geen tanden maar baleinen (hoornplaten om plankton uit het water te filteren), ze gebruiken geen echolocatie en hebben twee neus- of spuitgaten.

Tandwalvissen hebben wel tanden, gebruiken echolocatie om hun prooi te vinden en hebben maar één neus- of spuitgat. Alle soorten dolfijnen zijn tandwalvissen; dat geldt ook voor bruinvissen, orka’s en potvissen. Potvissen en orka’s zijn walvisachtigen maar geen baleinwalvissen.

De baleinwalvissen behoren tot de grootste dieren die ooit op aarde hebben geleefd. Sterker nog: het grootste dier dat ooit op aarde leefde, leeft nog steeds. De blauwe vinvis wordt tot 30 meter groot en weegt tot 170.000 kilo, groter dan welke dinosaurus ook!

Heel bijzonder, helemaal als je nagaat dat meer dan 99% van alle diersoorten die ooit hebben geleefd, is uitgestorven.

Des te meer reden om goed voor onze walvisachtigen te zorgen en ze in de Nederlandse wateren te verwelkomen. Bultruggen en bruinvissen worden steeds meer in de Nederlandse kustgebieden gezien.

We weten niet precies waarom ze steeds vaker in de Noordzee zwemmen. Voedseltekorten elders zouden een rol kunnen spelen.

Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid over deze bijzondere zoogdieren. Let bij twijfel over nieuwsberichten op of het om een balein- of een tandwalvis gaat en check, als dat mogelijk is, hoeveel neus- of spuitgaten het dier heeft.

