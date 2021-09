Kookboek getest: bakken en rekenen tegelijkertijd (+ recept voor monsterkoekjes!)

„Nee, niet in die kom!”, gil ik, en ik mep een lepel maisbloem uit de handen van mijn oudste. Haar handen zien spierwit, net als de mijne. Verbaasd kijkt ze me aan, terwijl de jongste het uitschatert.

We zijn een bakboek voor kleuters aan het uittesten, en dat is eraan te zien: de keuken is een slagveld, de meisjes klaar voor een bad, ik voor het gesticht. Maar dit boek heeft een dubbel opzet: niet alleen moet het kinderen (en in dit geval ook hun moeder) leren bakken, het wil hen en passant ook nog wat wiskunde bijbrengen. Bij elk recept staan opdrachtjes die ze met de ingrediënten kunnen uitvoeren.

Een overdonderend succes was dat niet: de eerste opdracht merkte ik pas op nádat we de ingrediënten al in het deeg gestoken hadden, de tweede ging het petje van onze jongste te boven. (“Eén oogje! Twee! Drie!” was haar weldoordachte antwoord op de vraag hoeveel ogen we voor twaalf monsterkoekjes nodig hadden.)

In de oven smolten de koekjes bovendien samen tot één monsterkoek – dat krijg je ervan als een 3- en 6-jarige verantwoordelijk zijn voor de spreiding van de deeghoopjes over de bak- plaat. Maar naast koekjes en rotzooi maakten we ook veel pret, ik ontdekte dat mijn meisjes allebei al netjes een ei kunnen breken én het resultaat was gewoonweg erg lekker. Uit dit boek maken we zeker nog eens iets!

Lekker Bakken? Reken Maar! 20 recepten voor pientere bakkertjes, Valériane Gréban & Maryse Collignon, 24,95 euro.

Recept: Monsterkoekjes

Ingrediënten:

1 duploblok met acht noppen en 1 duploblok met vier noppen zachte boter (75 g)

8 repen chocolade (200 g)

2 eieren

6 eetlepels rietsuiker (120 g)

3 eetlepels bloem (120 g)

1 eetlepel maiszetmeel (25 g)

1 afgestreken koffielepel bakpoeder (2 g)

1 snufje fleur de sel

smarties en snoepogen

Bereiding

Laat de boter samen met de chocolade smelten in het pannetje of in de magnetron.

Klop de eieren samen met de suiker in een mengkom.

Voeg de gesmolten cho- colade toe aan het eiermengsel.

Meng de andere ingrediënten in poedervorm met elkaar in een ander kommetje.

Voeg ze toe aan de eer- ste bereiding en klop alles goed.

Vorm hoopjes deeg op het bakpapier met de twee lepels.

Bak ze 12 minuten op 180 °C.

Duw er na het bakken voorzichtig de smarties en de snoepogen in.

Tip:

Het is belangrijk dat de ogen en de smarties pas na het bakken in de koek- jes geduwd worden. Anders gaan ze smelten in de oven.

Wiskundeactiviteit

Pak twee gelijke doorzichtige glazen. Giet de gevraagde hoeveelheid bloem in een glas. Giet de gevraagde hoeveelheid suiker in het andere glas. Beide wegen evenveel. Maar nemen ze ook evenveel plaats in het glas in? Wat neemt de meeste ruimte in? De bloem of de suiker? Of zie je geen verschil?

Elk monsterkoekje heeft twee ogen. Leg de ogen klaar voor je ze in de koekjes duwt. Hoeveel ogen heb je nodig voor drie koekjes? Hoeveel ogen heb je nodig voor zes koekjes?