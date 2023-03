Column Babette: ’Dolblij als de zon weer schijnt’

Heb nu al zin in morgen: de eerste zondag van de lente, en vooral de eerste zondag dat het een uurtje langer licht blijft. De zon denk ik er zelf wel bij.

Die gevoeligheid voor jaargetijden is niet nieuw. Maar toch, elk voorjaar blijf ik me verbazen hoe bevattelijk ik daarvoor ben. En met mij talloze mensen, zo’n 400.000 Nederlanders hebben last van een winterdepressie of de winterblues. En vlak daarnaast de zonhaters niet uit! Kan me bij hun gevoelens weinig voorstellen, maar 1 op de 1000 mensen belandt elke zomer in een depressie, en bij 1 op de 300 mensen is er sprake van een zomerdip.

Mijn gevoeligheid voor jaargetijden uit zich gelukkig vooral in geluk. Ik ben dolblij als de zon eindelijk weer schijnt of wanneer het niet donker meer is als ik na een werkdag buitenkom. Vooral de korte dagen en het gebrek aan zonlicht vind ik lastig.

Dat de seizoenen invloed hebben op ons gemoed is aan alle kanten wetenschappelijk bewezen. We lopen in de pas met de natuur; wanneer de natuur weer in beweging komt, doen mensen daaraan mee. Komen uit hun winterslaap en gooien winterdepressie-symptomen als somberheid, verhoogde eetlust, prikkelbaarheid, slechte concentratie en vermoeidheid overboord. Uit onderzoek onder 50-plussers blijkt dat vooral ook ouderen in de lente en zomer beter slapen en positiever in het leven staan. En dat vitamine D wonderen verricht. Herkenbaar toch?

Maar dan de klimaatverandering, wat betekent dit voor onze geestestoestand? Opeens is niets meer vanzelfsprekend, ook de temperaturen niet die horen bij de winter en de zomer. Ik was pas in Spanje en het kwik liep op tot 25 graden. Dat het daar midden in de winter tijden achtereen droog en warm was, klopt totaal niet en belooft ook niet veel goeds. En toch, zet mij in de winter in een t-shirt op een zonnig terras en ik ben dolgelukkig. Stiekem genoot ik ook van deze zonmomenten. Terwijl ik wist dat de klont boter op mijn hoofd heel snel smolt.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl