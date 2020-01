Oproep: wie bewaart bidprentjes?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Heeft u ze nog, bidprentjes? Van vroeger of van nu? De prentjes worden binnen het katholieke geloof uitgedeeld ter herinnering aan bij voorbeeld een doop of huwelijk, maar vooral bij een overlijden. Deze bid- of doodsprentjes zijn bedoeld om de nagedachtenis levend te houden.