Familie Bruinsma is verknocht aan leven op het water: ’Je ontsnapt even aan de wereld waarin je leeft’

Eigenaar

Familie Bruinsma

Boot

Shetland type Sheltie

Motor

Suzuki 30 PK

Werf (gebouwd bij)

Onbekend

Geschatte waarde

6000-8000 euro

Toekomstplannen

„Zo lang mogelijk van genieten tot we weer nieuwe plannen krijgen.”

„Deze Shetland Sheltie, oorspronkelijk een visboot, is sinds april onze vierde boot”, vertelt Evert Bruinsma. „Door ervaring groeiden onze kennis en wensen. Zo was voor ons de ruimte achterin heel belangrijk, om samen te kunnen zijn. We bleken er veel extra’s bij te krijgen.

De eerste keer varen met ons gezin was vier jaar geleden, toen mijn vrouw Kirsten de diagnose nierkanker kreeg. Niets was meer zeker. We kregen een boottocht aangeboden via een organisatie die ernstig zieke mensen een dagje ontspanning biedt. Toen is er een vonkje overgesprongen.

"Dit zijn hele mooie slingers!"

Wij zijn van de dagtochten met vrienden of met ons gezin. Een van onze fijnste herinneringen is die aan een heerlijke dagroute naar een vlot midden op een groot meer in Friesland.

Daar waren we alleen, omringd door water, weids uitzicht, zoveel te zien! Stoelen mee, kussens en handdoeken om op te liggen, de ijsboot kwam langs.

Deze boot biedt ook slaapruimte en we hebben veel zin om voor een of twee nachten back to basic te gaan. Niets hoeven, niks moeten, puur genieten is wat wij nodig hebben.

Leven op het water is een compleet andere wereld. We leren elke dag nog veel over het varen, er zijn veel regels. Je ontsnapt even aan de wereld waarin je leeft. Varen heeft ons vooral geleerd dat je moet leven op een manier die je gelukkig maakt. Je weet wel: dat verhaal over zelf de slingers ophangen. Nou, dit blijken verdraaid mooie slingers!”