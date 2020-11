Wij werken samen aan de keukentafel en leuk is anders. Maar alles is relatief, veel mensen zijn er een stuk minder comfortabel aan toe. Zoals alle alleenwonenden en kleinbehuisden die aanspraak missen of de muren op zich zien afkomen.

Ik volgde onlangs een (online) cursus, kreeg onder meer tips over hoe je op afstand kunt zorgen dat medewerkers niet afdrijven, vervreemden of vereenzamen. Een hele uitdaging. Want de digitale koffiehoek kan uitkomst bieden, vaker bellen dan appen ook. En vragen hoe het nu écht gaat. Maar dit alles werkt vooral omdat we ons vastklampen aan het idee van tijdelijkheid.

Toch zal het nooit meer worden als voor corona, verwachten experts. De pandemie heeft onze kantoorcultuur definitief veranderd. Thuiswerken brengt namelijk vooral goede dingen. Het fileprobleem is opgelost en als er geen noodzaak meer is dichtbij de zaak te wonen, zullen mensen eerder uit de Randstad vertrekken. Met alle verspreidingsvoordelen van dien.

"We missen onze collega’s, maar niet ’t kantoor"

Daarnaast geeft het merendeel aan thuiswerken juist fijn te vinden. Het is efficiënter en er worden tegelijk logistieke uitdagingen opgelost. Minder stress, meer werkgeluk dus. Niet voor niets daalt het ziekteverzuim.

Kortom, we missen vooral onze collega’s maar zeker niet het kantoorgebouw. Daarom zal dit in de nabije toekomst een andere rol gaan vervullen. Steeds vaker valt de term clubhuis of community-building.

Het kantoor wordt de plek waar we straks heengaan om te brainstormen, te ontmoeten, te overleggen, te leren, te socializen. Met als gevolg dat another day at the office, a special day at the office wordt. Iets om naar uit te kijken.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

